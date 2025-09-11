Врач рассказал, что на самом деле происходит с иммунитетом с наступлением осени

Осенний период может по-разному влиять на людей в зависимости от общего состояния их здоровья, предупреждает врач-иммунолог Владимир Болибок. Во время общения с Life.ru он отметил, что с этой точки зрения пациентов можно разделить на две основные категории: практически здоровых людей и тех, кто страдает хроническими или рецидивирующими заболеваниями.

По словам специалиста, у практически здоровых людей, как правило, не наблюдается существенных нарушений в работе иммунной системы, и стандартные иммунологические тесты не выявляют никаких отклонений. Однако проблемы могут возникать из-за смены сезона и изменения образа жизни. Эксперт отметил, что в холодное время года люди чаще находятся в тесных закрытых помещениях, что способствует повышению концентрации вирусов и бактерий и, как следствие, увеличению риска заражения.

Ещё одна проблема связана с уменьшением солнечной активности: солнце уходит за экватор, и ультрафиолетовых лучей становится значительно меньше. Летом бактерии и вирусы в воздухе менее активны именно благодаря присутствию ультрафиолета и озона, которые стерилизуют воздух. Зимой этого эффекта нет, и микробная нагрузка увеличивается. Владимир Болибок, врач-иммунолог

Кроме того, изменение светового режима влияет на хронобиологические ритмы человека. Известно понятие «осенняя депрессия», которая возникает из-за нехватки света. Депрессия замедляет обмен веществ, снижает подвижность и замедляет мыслительные процессы, а также замедляет реакцию иммунной системы. Хотя иммунитет остаётся активным, он отвечает на угрозы менее быстро.

Что касается людей с хроническими заболеваниями, то для них характерны обострения в периоды смены сезонов. Собеседник Life.ru объяснил это тем, что замедление хронобиологических процессов и ослабление иммунного ответа создают условия для обострения хронических заболеваний до того, как иммунитет успеет справиться с воспалением.

«Кроме того, важную роль играют витамины-антиоксиданты — группа витаминов, обладающих противовоспалительным действием. При их недостатке снижается противовоспалительный потенциал организма, что способствует рецидивам воспалительных процессов, к которым пациент был предрасположен», — добавил эксперт.

Врач подчеркнул, что все эти изменения связаны с деятельностью эпифиза (шишковидной железы), реагирующего на освещённость. Он пояснил, что при достаточном освещении эпифиз вырабатывает сигналы, активирующие работу мозга и обеспечивающие более эффективное управление органами и системами вегетативной нервной системы, а при сниженной освещённости эти сигналы тормозятся, активируя процессы отдыха и сонливости. Однако, по словам специалиста, чрезмерное торможение, например, при развитии тяжёлой депрессии, может негативно сказываться на общем состоянии организма.