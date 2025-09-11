Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 01:28

Врач рассказал, что на самом деле происходит с иммунитетом с наступлением осени

Врач Болибок: Смена сезонов может ослабить иммунитет даже здорового человека

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Осенний период может по-разному влиять на людей в зависимости от общего состояния их здоровья, предупреждает врач-иммунолог Владимир Болибок. Во время общения с Life.ru он отметил, что с этой точки зрения пациентов можно разделить на две основные категории: практически здоровых людей и тех, кто страдает хроническими или рецидивирующими заболеваниями.

По словам специалиста, у практически здоровых людей, как правило, не наблюдается существенных нарушений в работе иммунной системы, и стандартные иммунологические тесты не выявляют никаких отклонений. Однако проблемы могут возникать из-за смены сезона и изменения образа жизни. Эксперт отметил, что в холодное время года люди чаще находятся в тесных закрытых помещениях, что способствует повышению концентрации вирусов и бактерий и, как следствие, увеличению риска заражения.

quote

Ещё одна проблема связана с уменьшением солнечной активности: солнце уходит за экватор, и ультрафиолетовых лучей становится значительно меньше. Летом бактерии и вирусы в воздухе менее активны именно благодаря присутствию ультрафиолета и озона, которые стерилизуют воздух. Зимой этого эффекта нет, и микробная нагрузка увеличивается.

Владимир Болибок, врач-иммунолог

Кроме того, изменение светового режима влияет на хронобиологические ритмы человека. Известно понятие «осенняя депрессия», которая возникает из-за нехватки света. Депрессия замедляет обмен веществ, снижает подвижность и замедляет мыслительные процессы, а также замедляет реакцию иммунной системы. Хотя иммунитет остаётся активным, он отвечает на угрозы менее быстро.

Что касается людей с хроническими заболеваниями, то для них характерны обострения в периоды смены сезонов. Собеседник Life.ru объяснил это тем, что замедление хронобиологических процессов и ослабление иммунного ответа создают условия для обострения хронических заболеваний до того, как иммунитет успеет справиться с воспалением.

«Кроме того, важную роль играют витамины-антиоксиданты — группа витаминов, обладающих противовоспалительным действием. При их недостатке снижается противовоспалительный потенциал организма, что способствует рецидивам воспалительных процессов, к которым пациент был предрасположен», — добавил эксперт.

Врач подчеркнул, что все эти изменения связаны с деятельностью эпифиза (шишковидной железы), реагирующего на освещённость. Он пояснил, что при достаточном освещении эпифиз вырабатывает сигналы, активирующие работу мозга и обеспечивающие более эффективное управление органами и системами вегетативной нервной системы, а при сниженной освещённости эти сигналы тормозятся, активируя процессы отдыха и сонливости. Однако, по словам специалиста, чрезмерное торможение, например, при развитии тяжёлой депрессии, может негативно сказываться на общем состоянии организма.

Рвота, температура и сыпь на отдыхе? Как не испортить бархатный сезон и избежать болезней
Рвота, температура и сыпь на отдыхе? Как не испортить бархатный сезон и избежать болезней

Ранее невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что сезонное аффективное расстройство представляет собой серьёзное заболевание, требующее профессиональной медицинской помощи, и его нельзя путать с временным ухудшением настроения. Тревожными сигналами являются полная утрата способности радоваться, нарушения сна и аппетита, появление мыслей о собственной никчёмности и суицидальных настроений. Особое внимание эксперт обратила на опасность самолечения и необходимость профессионального подбора медикаментов.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar