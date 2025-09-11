Врач рассказал, что на самом деле происходит с иммунитетом с наступлением осени
Врач Болибок: Смена сезонов может ослабить иммунитет даже здорового человека
Осенний период может по-разному влиять на людей в зависимости от общего состояния их здоровья, предупреждает врач-иммунолог Владимир Болибок. Во время общения с Life.ru он отметил, что с этой точки зрения пациентов можно разделить на две основные категории: практически здоровых людей и тех, кто страдает хроническими или рецидивирующими заболеваниями.
По словам специалиста, у практически здоровых людей, как правило, не наблюдается существенных нарушений в работе иммунной системы, и стандартные иммунологические тесты не выявляют никаких отклонений. Однако проблемы могут возникать из-за смены сезона и изменения образа жизни. Эксперт отметил, что в холодное время года люди чаще находятся в тесных закрытых помещениях, что способствует повышению концентрации вирусов и бактерий и, как следствие, увеличению риска заражения.
Ещё одна проблема связана с уменьшением солнечной активности: солнце уходит за экватор, и ультрафиолетовых лучей становится значительно меньше. Летом бактерии и вирусы в воздухе менее активны именно благодаря присутствию ультрафиолета и озона, которые стерилизуют воздух. Зимой этого эффекта нет, и микробная нагрузка увеличивается.
Владимир Болибок, врач-иммунолог
Кроме того, изменение светового режима влияет на хронобиологические ритмы человека. Известно понятие «осенняя депрессия», которая возникает из-за нехватки света. Депрессия замедляет обмен веществ, снижает подвижность и замедляет мыслительные процессы, а также замедляет реакцию иммунной системы. Хотя иммунитет остаётся активным, он отвечает на угрозы менее быстро.
Что касается людей с хроническими заболеваниями, то для них характерны обострения в периоды смены сезонов. Собеседник Life.ru объяснил это тем, что замедление хронобиологических процессов и ослабление иммунного ответа создают условия для обострения хронических заболеваний до того, как иммунитет успеет справиться с воспалением.
«Кроме того, важную роль играют витамины-антиоксиданты — группа витаминов, обладающих противовоспалительным действием. При их недостатке снижается противовоспалительный потенциал организма, что способствует рецидивам воспалительных процессов, к которым пациент был предрасположен», — добавил эксперт.
Врач подчеркнул, что все эти изменения связаны с деятельностью эпифиза (шишковидной железы), реагирующего на освещённость. Он пояснил, что при достаточном освещении эпифиз вырабатывает сигналы, активирующие работу мозга и обеспечивающие более эффективное управление органами и системами вегетативной нервной системы, а при сниженной освещённости эти сигналы тормозятся, активируя процессы отдыха и сонливости. Однако, по словам специалиста, чрезмерное торможение, например, при развитии тяжёлой депрессии, может негативно сказываться на общем состоянии организма.
Ранее невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что сезонное аффективное расстройство представляет собой серьёзное заболевание, требующее профессиональной медицинской помощи, и его нельзя путать с временным ухудшением настроения. Тревожными сигналами являются полная утрата способности радоваться, нарушения сна и аппетита, появление мыслей о собственной никчёмности и суицидальных настроений. Особое внимание эксперт обратила на опасность самолечения и необходимость профессионального подбора медикаментов.