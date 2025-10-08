Форма и цвет: Стоматолог объяснил, могут ли болезни зубов передаваться по наследству

Наследственные факторы действительно влияют на состояние зубов: форму, размер, плотность эмали, прикус и склонность к кариесу. Многие аномалии развития зубов связаны с генами, поэтому важен ранний контроль и профилактика, рассказал хирург-стоматолог Роман Вольберг.

«Многие аномалии развития зубов связаны с наследственностью, поэтому следить за здоровьем полости рта необходимо с раннего возраста. Неправильное положение зубов и другие дефекты легче исправить в детстве, а лечение потребует меньше времени, нежели во взрослом возрасте», — подчеркнул специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт отметил, что цвет зубов зависит от толщины и прозрачности эмали, которая защищает твёрдые ткани зуба. Врождённые патологии зубов, такие как несовершенный амелогенез и дентиногенез, вызваны генетическими нарушениями и приводят к хрупкости зубов, повышенной стираемости и неправильной форме.

Также наследственность определяет количество зубов, включая возможные лишние или отсутствующие единицы, а также размер зубов, что влияет на эстетику и прикус. По словам стоматолога, некоторые системные патологии способны отразиться на состоянии зубочелюстной области. К примеру, остеогенез несовершенный представляет собой генетическое расстройство, приводящее к повышенной ломкости скелетных тканей. В стоматологии это заболевание проявляется в виде нарушения оттенка зубной эмали и её быстрого скалывания вскоре после появления зубов на поверхности.

«Более распространённое наследственное отклонение — муковисцидоз. Состояние вызывает сбой в работе всех желез экзокринной секреции, в том числе слюнных. В результате эмаль зуба не получает «питания», так как слюны недостаточно для нормальной минерализации», — объяснил врач.

