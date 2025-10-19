Врач назвала главный симптом второй по частоте болезни мира

Ветряная оспа, более известная в народе как ветрянка, занимает второе место по распространённости среди инфекционных заболеваний, уступая лишь ОРЗ. Об этом рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области Елена Мескина.

«Это одно из самых заразных заболеваний в мире. Если контакт с носителем инфекции произошёл и человек не болел или не был привит, то с вероятностью 9 из 10 он заболеет», — подчеркнула собеседница интернет-издания Regions.ru.

По её словам, наиболее часто ветрянкой заражаются дети, заболевание у них обычно протекает в лёгкой форме, тогда как взрослые переносят инфекцию значительно тяжелее. Основным симптомом недуга являются характерные зудящие пузырьки на коже. Заболевание начинается с лихорадки, после чего появляются пятна, преобразующиеся в везикулы. При тяжёлых формах сыпь распространяется на слизистые оболочки ротовой полости и половых органов.