19 октября, 16:38

Врач назвала главный симптом второй по частоте болезни мира

Обложка © freepik

Ветряная оспа, более известная в народе как ветрянка, занимает второе место по распространённости среди инфекционных заболеваний, уступая лишь ОРЗ. Об этом рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области Елена Мескина.

Осенние вирусы в школах и детсадах: Какие болезни реально опасны, какие — сезонная паника

«Это одно из самых заразных заболеваний в мире. Если контакт с носителем инфекции произошёл и человек не болел или не был привит, то с вероятностью 9 из 10 он заболеет», — подчеркнула собеседница интернет-издания Regions.ru.

По её словам, наиболее часто ветрянкой заражаются дети, заболевание у них обычно протекает в лёгкой форме, тогда как взрослые переносят инфекцию значительно тяжелее. Основным симптомом недуга являются характерные зудящие пузырьки на коже. Заболевание начинается с лихорадки, после чего появляются пятна, преобразующиеся в везикулы. При тяжёлых формах сыпь распространяется на слизистые оболочки ротовой полости и половых органов.

Ветрянка наступает: Педиатр объяснила, как уберечься от опасной инфекции

Ранее россиян предупредили об опасности вируса, которым кишат бани и бассейны. По словам врача, контагиозный моллюск поражает кожу и слизистые. Кроме того, врач рассказала об опасности ветрянки даже для здоровых детей, назвав 3 главных симптома.

