14 октября, 08:10

Ветрянка наступает: Педиатр объяснила, как уберечься от опасной инфекции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kryzhov

В России медики фиксируют рост заболеваемости ветрянкой, которая раньше считалась исключительно детской инфекцией. Педиатр Скандинавского Центра Здоровья Надежда Веселовская уточнила, что болезнь распространяется воздушно-капельным путём и отличается высокой заразностью — более 90% людей без иммунитета заболевают после контакта с носителем вируса.

Опасный период начинается за два дня до появления сыпи и длится до пяти дней после последних высыпаний. Больного изолируют на 10 дней от начала симптомов, а группу или школьный класс, где выявлен случай, — на 21 день, ежедневно проверяя состояние контактных, объяснила врач.

Если человек без иммунитета общался с заболевшим, необходимо немедленно сообщить врачу. При наличии вакцины её вводят в течение 3–5 дней, чтобы снизить риск развития болезни. Педиатр советует наблюдать за состоянием 21 день, ограничивать контакты и обращаться к врачу при первых симптомах. В отдельных случаях назначают профилактику иммуноглобулином или противовирусными препаратами.

Веселовская в интервью РИАМО предупредила, что намеренное заражение для «получения иммунитета» опасно: даже у здоровых детей ветрянка способна вызвать серьёзные осложнения — от пневмонии до энцефалита. Повторное заболевание встречается редко, но возможно. По её словам, безопаснее дождаться возобновления вакцинации, чем подвергать ребёнка риску.

Напомним, ранее СМИ писали, что на фоне резкого взлёта заболеваемости ветрянкой в России начала заканчиваться вакцина от неё. К примеру, на Ямале зафиксировали увеличение случаев ветряной оспы на 67% в сравнении с прошлогодними показателями. Позднее Росздравнадзор опроверг данные о нехватке вакцины от ветрянки. По данным ведомства, вакцина стабильно поступает на рынок, а в обороте сейчас остаётся около 231 тысячи упаковок.

