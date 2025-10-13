Росздравнадзор опроверг данные о нехватке вакцины от ветрянки в РФ

Показатель ввода в гражданский оборот вакцин против ветряной оспы в России в этом году вырос на 30% по сравнению с 2024 годом. С начала года в обращение поступило более 357 тысяч упаковок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, отметив, что вакцина стабильно поступает на рынок, а в обороте сейчас остаётся около 231 тысячи упаковок.

В ведомстве также опровергли слухи о якобы исключении прививки от ветрянки из национального календаря. Там пояснили, что вакцинация от ветряной оспы никогда не входила в национальный календарь, но проводится по эпидемическим показаниям — решение о ней принимают региональные власти, особенно для групп риска.

Ранее СМИ писали, что на фоне резкого взлёта заболеваемости ветрянкой в России начала заканчиваться вакцина от неё. К примеру, на Ямале зафиксировали увеличение случаев ветряной оспы на 67% в сравнении с прошлогодними показателями.