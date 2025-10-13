Не хватает вакцин: В России резко выросла заболеваемость ветрянкой

В различных областях России наблюдается значительный подъём заболеваемости ветряной оспой. Об этом пишет газета «Известия», проанализировав отчёты региональных управлений Роспотребнадзора.

На Ямале, к примеру, управление Роспотребнадзора констатировало увеличение заболеваемости ветрянкой на 67% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Аналогичная тенденция отмечена в Башкирии, где министерство здравоохранения республики сообщило о двукратном росте заболеваемости, достигшей 16,5 тысяч случаев.

В Воронежской и Оренбургской областях также зарегистрировано увеличение случаев ветряной оспы. В Республике Алтай опасной инфекцией переболели более 1,4 тысячи человек за семь месяцев, тогда как за весь 2024 год было зарегистрировано 1,6 тысячи случаев. Смоленская область, напротив, продемонстрировала снижение заболеваемости на 12,45 процента по сравнению с прошлым годом.

По информации Роспотребнадзора, за первые восемь месяцев текущего года случаи ветряной оспы отмечены во всех регионах страны. В среднем, дети составляют 94,8% от общего числа заболевших. Доля взрослых, перенесших ветрянку, осталась практически неизменной по сравнению с прошлым годом (5,2% против 5,7%) и в целом невысока.

Авторы материала уточнили, что как минимум в десяти российских регионах наблюдается нехватка вакцин против ветряной оспы. Сложности с доступностью препаратов для вакцинации отмечаются в Башкирии, Татарстане, Краснодарском крае, Свердловской, Воронежской, Самарской, Кировской, Ростовской и Челябинской областях. Некоторые граждане сообщают о невозможности вакцинировать детей даже в частных медицинских учреждениях.

Тем временем в различных областях наблюдается возрождение так называемых «ветряночных вечеринок», несмотря на неоднократные предупреждения инфекционистов об их опасности. Специалисты подчёркивают, что течение ветряной оспы непредсказуемо, а заражённый человек представляет угрозу для большого числа людей, подверженных риску осложнений.

