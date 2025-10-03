В российском регионе объявлен карантин в связи со вспышкой смертельного заболевания
Карантин из-за вспышки бруцеллёза у коров ввели в Самарской области
Комитет ветеринарии Самарской области объявил карантин в райцентре Камышла с 2 октября. Причина — бруцеллёз у коров.
Бруцеллёз представляет серьёзную угрозу не только для крупного рогатого скота, но и для людей, поскольку является смертельно опасным заболеванием. Болезнь может поражать множество органов, вызывая такие осложнения, как артрит, неврит, радикулит, невралгия и плексит. Отсутствие своевременного лечения бруцеллёза чревато инвалидностью.
Очаг распространения этой опасной инфекции выявлен в одном из подсобных хозяйств села, в связи с чем в радиусе трёх километров введён карантин. На территорию хозяйства доступ посторонним запрещён, вывоз и лечение животных также под строгим запретом. В самом селе ограничены проведение сельскохозяйственных выставок, ярмарок и смешанный выпас скота. Любые скопления животных должны быть предотвращены.
