Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 12:29

В российском регионе объявлен карантин в связи со вспышкой смертельного заболевания

Карантин из-за вспышки бруцеллёза у коров ввели в Самарской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Schuch

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Schuch

Комитет ветеринарии Самарской области объявил карантин в райцентре Камышла с 2 октября. Причина — бруцеллёз у коров.

Бруцеллёз представляет серьёзную угрозу не только для крупного рогатого скота, но и для людей, поскольку является смертельно опасным заболеванием. Болезнь может поражать множество органов, вызывая такие осложнения, как артрит, неврит, радикулит, невралгия и плексит. Отсутствие своевременного лечения бруцеллёза чревато инвалидностью.

Очаг распространения этой опасной инфекции выявлен в одном из подсобных хозяйств села, в связи с чем в радиусе трёх километров введён карантин. На территорию хозяйства доступ посторонним запрещён, вывоз и лечение животных также под строгим запретом. В самом селе ограничены проведение сельскохозяйственных выставок, ярмарок и смешанный выпас скота. Любые скопления животных должны быть предотвращены.

В Ленобласти подтверждён первый за десятилетие случай бешенства после укуса собаки
В Ленобласти подтверждён первый за десятилетие случай бешенства после укуса собаки

Ранее кошатников предупредили об опасной привычке питомцев в отопительный сезон. Кроме того, кинолог объяснил, как распознать «концлагерь для собак» под видом передержки.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar