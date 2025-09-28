В Ленобласти подтверждён первый за десятилетие случай бешенства после укуса собаки

Первый за десять лет случай бешенства у человека диагностирован в Ленинградской области. Как сообщили в Telegram-канале Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, причиной заражения стал укус собаки, произошедший за границей.

Вместе с этим в ведомстве обратили внимание на тревожный рост числа обращений, связанных с укусами животных. Только за восемь месяцев 2025 года в Петербурге было зарегистрировано 8,5 тысяч подобных инцидентов, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Примечательно, что почти каждый пятый пострадавший (17,3%) — ребёнок или подросток.

Ситуация в Ленобласти вызывает ещё большее беспокойство. Здесь количество пострадавших от укусов возросло весьма существенно — на 32,8%, достигнув отметки в 2,1 тысячи случаев. Настораживает и резкое увеличение доли несовершеннолетних среди пострадавших: сейчас этот показатель составляет 26,8%, тогда как в 2024 году он был на уровне 16,3%.

Ранее Life.ru рассказывал, что бездомные собаки могут переносить смертельно опасные для человека заболевания, в том числе и бешенство. Перед тем, как приютить милого четвероногого товарища, следует показать его ветеринару и поставить прививки.