Кинолог дал сердобольным россиянам инструкцию, как помочь бездомным собакам

Бездомные собаки могут быть переносчиками смертельно опасных заболеваний для человека, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Среди наиболее серьёзных угроз он выделил бешенство, лептоспироз, токсокароз и различные виды лишая.

Эксперт подчеркнул, что перед тем, как взять животное с улицы, необходимо обязательно показать его ветеринару. Стандартное обследование должно включать общий и биохимический анализ крови, анализы на лептоспироз, пироплазмоз, токсокароз, а также тесты на вирусные инфекции. Дополнительно рекомендуется сделать соскоб для исключения кожных заболеваний.

Если в доме уже есть питомец, важно оценить его характер — новичок должен быть контактным, а домашняя собака не должна проявлять сильной тревоги или агрессии. Знакомство следует начинать постепенно, через обмен запахами с помощью игрушек или подстилок, а первые встречи лучше проводить на нейтральной территории. Каждому животному необходимо обеспечить личное пространство и достаточное внимание.

«Прежде всего покажите найденную собаку ветеринару и проведите полный курс обработки от паразитов. Это необходимо для безопасности вашего домашнего питомца. После этого организуйте карантин на 2–3 недели, держа животных в разных помещениях», — рекомендовал собеседник РИАМО.