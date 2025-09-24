Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 11:28

Камера у подъезда сняла кровавое нападение бойцовского пса на девочку с крохотным шпицем

В Омске бойцовская собака разорвала руку 14-летней девочки у подъезда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aneta Jungerova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aneta Jungerova

В Омске бойцовская собака напала на несовершеннолетнюю девочку с крохотным шпицем, серьёзно повредив ей сухожилия на руках. Видео нападения с камеры у подъезда пса на ребёнка опубликовал телеграм-канал «Новый омский форум».

Момент нападения сняла подъездная камера. Видео © Telegram / Новый Омский форум

Нападение произошло вечером 23 сентября, когда 14-летняя девочка с собакой возвращалась с прогулки. Бойцовский пёс вцепился в руки ребёнка, а его хозяйка с трудом оттащила своего питомца и даже не попыталась оказать помощь пострадавшей. Телеграм-канал со ссылкой на очевидцев и другие видеозаписи утверждает, что женщина ранее неоднократно выгуливала агрессивного кобеля без намордника, и собака уже нападала на других животных.

Полиция начала проверку, личность владелицы собаки установлена. Правоохранительные органы намерены опросить свидетелей и после завершения лечения девочки определить тяжесть причинённого вреда здоровью. Прокуратура области также начала проверку и готова помочь родителям пострадавшей подать иск о компенсации морального вреда.

«Никто даже не задумается»: Ветврач не оценил идею не пускать никуда собачников
«Никто даже не задумается»: Ветврач не оценил идею не пускать никуда собачников

Life.ru напоминает, что российским законодательством запрещён выгул определённых пород собак без намордника — со списком можно ознакомиться в нашем материале. Также там есть информация о местах, где намордник необходимо надевать на животное любой породы, и памятка по штрафам за нарушение этих правил.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Животные
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar