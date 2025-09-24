Камера у подъезда сняла кровавое нападение бойцовского пса на девочку с крохотным шпицем

В Омске бойцовская собака напала на несовершеннолетнюю девочку с крохотным шпицем, серьёзно повредив ей сухожилия на руках. Видео нападения с камеры у подъезда пса на ребёнка опубликовал телеграм-канал «Новый омский форум».

Момент нападения сняла подъездная камера. Видео © Telegram / Новый Омский форум

Нападение произошло вечером 23 сентября, когда 14-летняя девочка с собакой возвращалась с прогулки. Бойцовский пёс вцепился в руки ребёнка, а его хозяйка с трудом оттащила своего питомца и даже не попыталась оказать помощь пострадавшей. Телеграм-канал со ссылкой на очевидцев и другие видеозаписи утверждает, что женщина ранее неоднократно выгуливала агрессивного кобеля без намордника, и собака уже нападала на других животных.

Полиция начала проверку, личность владелицы собаки установлена. Правоохранительные органы намерены опросить свидетелей и после завершения лечения девочки определить тяжесть причинённого вреда здоровью. Прокуратура области также начала проверку и готова помочь родителям пострадавшей подать иск о компенсации морального вреда.

