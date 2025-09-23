«Никто даже не задумается»: Ветврач не оценил идею не пускать никуда собачников

Инициатива депутата Нины Останиной запретить собакам вход в магазины и общественные места основана на надуманной проблеме, с которой большинство людей даже не сталкивается. Такую точку зрения в разговоре с корреспондентом 360.ru высказал зоопсихолог и ветеринарный врач Мирослав Волков.

«Я считаю, что, если зайти в магазин и спросить 10 или 100 человек или весь день там стоять и спрашивать, насколько напрягает какая-нибудь собачка, которая зашла в магазин, мне кажется, никто об этом даже не задумывается до того момента, как мы этот вопрос задали, а половина будет даже и рада. Аллергия не так работает», — заявил он.

Специалист пояснил, что любящие хозяева оставляют питомцев на улице лишь в крайних случаях, что становится причиной сильного стресса для животных. Кроме того, подобная ситуация может привести к непредсказуемому поведению собаки и потенциальным рискам для окружающих.

Напомним, в Госдуме предложили запретить вход с собаками в общественные места: магазины, кафе, больницы, школы и учреждения культуры. Инициатором законопроекта выступила глава думского комитета по защите семьи Нина Останина. Идея была озвучена в ходе обсуждения мер безопасности от нападений животных. Кроме того, депутаты разработали для владельцев собак новые правила, среди которых — запрет на загрязнение общих площадок в жилых домах.