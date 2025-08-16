Встреча Путина и Трампа
16 августа, 11:06

Не только бешенство: Врач рассказал, чем грозит «кусь» уличного пушистика

Врач Неронов: От бездомных животных можно подхватить столбняк

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LesiChkalll27

Контакт с бездомными животными может привести к заражению смертельно опасными инфекциями, включая бешенство и столбняк. Об этом в беседе с РИАМО заявил врач-инфекционист АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По словам специалиста, даже мимолетное взаимодействие с уличными кошками и собаками несет серьёзные риски. Бешенство невозможно выявить у живого зверя, а у человека симптомы проявляются, когда лечение уже неэффективно. Но и это не единственная угроза.

«Бешенство — не единственная угроза. Даже обычная царапина или укус могут привести к заражению столбняком, токсоплазмозом или бартонеллезом (известным как «болезнь кошачьих царапин»). В слюне и на когтях уличных животных содержится огромное количество бактерий, которые, попадая в рану, вызывают воспаление, нагноение и даже тяжёлые аллергические реакции», — подчеркнул Неронов.

Эксперт добавил, что поглаживание заражённого лишаем животного способно передать грибок человеку. Особую осторожность следует проявлять беременным из-за токсоплазмоза, который может спровоцировать патологии плода. Кроме того, шерсть кошек и собак часто является переносчиком паразитов.

Неронов предупредил и о психологических последствиях: укусы агрессивных животных могут вызвать у детей заикание или фобии. Также наблюдения жестокости по отношению к зверям способствуют развитию эмоциональной чёрствости.

При желании помочь бездомным питомцам врач советует использовать переноски и защитные перчатки. В случае травмы необходимо сразу обработать рану и обратиться к медикам.

В Приморье ввели запрет на кормление бездомных собак в общественных местах

Ранее Life.ru писал, что в российском регионе разрешили усыплять бездомных животных. Эвтаназия может быть применена только в исключительных случаях: при диагностировании смертельного заболевания, несовместимых с жизнью повреждениях или доказанном насильственном акте, повлекшем серьёзные телесные повреждения.

