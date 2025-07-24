В российском регионе разрешили усыплять бездомных животных
Волгоградская область узаконила эвтаназию для агрессивных бездомных животных
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Волгоградская областная дума узаконила процедуру гуманной эвтаназии для бездомных животных в исключительных случаях. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.
Депутаты приняли соответствующий законопроект на заседании в четверг, установив строгие ограничения на применение данной меры. В пресс-службе пояснили, что усыпление допускается лишь при наличии неизлечимого заболевания, тяжёлых травм или подтвержденного факта нападения на человека с причинением физического вреда.
«Нормативный правовой акт прямо запрещает умерщвлять животных без владельцев. Гуманная эвтаназия возможна только в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного при наличии тяжёлого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы», — подчеркнули в ведомстве.
Закон предусматривает пожизненное содержание в приютах животных, проявивших агрессию, но не подлежащих усыплению. Отмечается, что документ также устанавливает требования к гуманной транспортировке — без риска получения травм, а также обязательное обеспечение животных в приютах питанием, водой и местами для отдыха. Все решения об эвтаназии должны подтверждаться заключениями ветеринарных специалистов.
Ранее сообщалось, что депутаты от фракции «Новые люди» предложили ввести единый номер для экстренной ветеринарной помощи по всей России. Парламентарии Георгий Арапов и Антон Ткачёв выступили с предложением закрепить за службами ветеринарной помощи короткий трёхзначный номер 106. Они пояснили, что эта цифровая комбинация не занята другими экстренными службами и достаточно прост для запоминания гражданами.