В российском регионе разрешили усыплять бездомных животных

Волгоградская областная дума узаконила процедуру гуманной эвтаназии для бездомных животных в исключительных случаях. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Депутаты приняли соответствующий законопроект на заседании в четверг, установив строгие ограничения на применение данной меры. В пресс-службе пояснили, что усыпление допускается лишь при наличии неизлечимого заболевания, тяжёлых травм или подтвержденного факта нападения на человека с причинением физического вреда.

«Нормативный правовой акт прямо запрещает умерщвлять животных без владельцев. Гуманная эвтаназия возможна только в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного при наличии тяжёлого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы», — подчеркнули в ведомстве.

Закон предусматривает пожизненное содержание в приютах животных, проявивших агрессию, но не подлежащих усыплению. Отмечается, что документ также устанавливает требования к гуманной транспортировке — без риска получения травм, а также обязательное обеспечение животных в приютах питанием, водой и местами для отдыха. Все решения об эвтаназии должны подтверждаться заключениями ветеринарных специалистов.