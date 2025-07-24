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Регион
24 июля, 14:36

В российском регионе разрешили усыплять бездомных животных

Волгоградская область узаконила эвтаназию для агрессивных бездомных животных

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Волгоградская областная дума узаконила процедуру гуманной эвтаназии для бездомных животных в исключительных случаях. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Депутаты приняли соответствующий законопроект на заседании в четверг, установив строгие ограничения на применение данной меры. В пресс-службе пояснили, что усыпление допускается лишь при наличии неизлечимого заболевания, тяжёлых травм или подтвержденного факта нападения на человека с причинением физического вреда.

«Нормативный правовой акт прямо запрещает умерщвлять животных без владельцев. Гуманная эвтаназия возможна только в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного при наличии тяжёлого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы», — подчеркнули в ведомстве.

Закон предусматривает пожизненное содержание в приютах животных, проявивших агрессию, но не подлежащих усыплению. Отмечается, что документ также устанавливает требования к гуманной транспортировке — без риска получения травм, а также обязательное обеспечение животных в приютах питанием, водой и местами для отдыха. Все решения об эвтаназии должны подтверждаться заключениями ветеринарных специалистов.

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Ранее сообщалось, что депутаты от фракции «Новые люди» предложили ввести единый номер для экстренной ветеринарной помощи по всей России. Парламентарии Георгий Арапов и Антон Ткачёв выступили с предложением закрепить за службами ветеринарной помощи короткий трёхзначный номер 106. Они пояснили, что эта цифровая комбинация не занята другими экстренными службами и достаточно прост для запоминания гражданами.

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Алиса Хуссаин
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