Кости и опарыши: «Концлагерь» с останками животных нашли в квартире подростка в Приморье

В Артёмовском районе Приморского края в частной временной передержке у 17-летнего парня погибли несколько животных. Он принимал кошек и собак, собирая с их хозяев плату за уход. Об этом сообщает прокуратура региона.

Подросток организовал временное размещение животных, поступавших от местных жителей и волонтёрских организаций. В ряде телеграм-каналов публиковались фотографии и видео с мёртвыми зверьми, найденными в одном из жилых домов. Некоторые из них погибли давно – по квартире разбросаны звери и останки с опарышами. По предварительным данным, причиной их смерти стали ужасные условия содержания.

Прокуратура города взяла ситуацию под особый контроль и инициировала доследственную проверку. Ведомство отслеживает ход расследования и намерено оценить деятельность органов профилактики, которые должны были предотвратить подобные нарушения.