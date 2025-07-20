Кости и опарыши: «Концлагерь» с останками животных нашли в квартире подростка в Приморье
Прокуратура: В Приморье на передержке у 17-летнего подростка умерли животные
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В Артёмовском районе Приморского края в частной временной передержке у 17-летнего парня погибли несколько животных. Он принимал кошек и собак, собирая с их хозяев плату за уход. Об этом сообщает прокуратура региона.
Подросток организовал временное размещение животных, поступавших от местных жителей и волонтёрских организаций. В ряде телеграм-каналов публиковались фотографии и видео с мёртвыми зверьми, найденными в одном из жилых домов. Некоторые из них погибли давно – по квартире разбросаны звери и останки с опарышами. По предварительным данным, причиной их смерти стали ужасные условия содержания.
Прокуратура города взяла ситуацию под особый контроль и инициировала доследственную проверку. Ведомство отслеживает ход расследования и намерено оценить деятельность органов профилактики, которые должны были предотвратить подобные нарушения.
Ранее российское правительство поддержало законопроект о кратном увеличении штрафов за несоответствие требованиям о содержании животных. После поправок сумма штрафа может составить до 50 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. рублей для должностных лиц и до 500 тыс. для юрлиц.