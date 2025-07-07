В России ужесточили ответственность для владельцев хвостиков и приютов для животных

Правительство России одобрило законопроект о кратном увеличении штрафов за нарушение требований к содержанию животных, предложенный депутатом Ниной Останиной, при условии его доработки. Об этом сообщается в отзыве кабмина, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штрафы до 50 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. рублей для должностных лиц и до 500 тыс. рублей для юрлиц, что в 20 раз выше прежних сумм (1,5 тыс., 5 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно). Срок давности за такие нарушения предлагается увеличить с 60 дней до 3 лет.

Как отметила Останина, законопроект направлен на защиту граждан, особенно детей, от нападений животных. По её данным, с 2018 по 2024 год зафиксировано около 670 тыс. случаев нападений собак, в результате которых дети погибали или получали серьёзные травмы. Текущие штрафы, по её мнению, недостаточны для предотвращения нарушений.

Одновременно правительство утвердило план мероприятий по поручению президента, направленный на совершенствование регулирования обращения с животными. Как сообщил источник ТАСС, план включает разработку законов о содержании и разведении животных, стимулировании стерилизации, вакцинации и маркирования, а также регулировании работы приютов. Предусмотрены механизмы реагирования на угрозы от животных, изъятие их у недобросовестных владельцев и передача в приюты или новым хозяевам.

Эти меры призваны создать комплексную систему защиты людей и животных, сделав улицы безопаснее, а обращение с питомцами — ответственнее.