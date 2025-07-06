В Люберцах накрыли питомник любителей собачатины из Вьетнама

В деревне Островцы Люберецкого округа волонтёры наткнулись на тревожную находку — на территории агрофирмы, где выращивают овощи и зелень, обнаружили десятки щенков и собачьи останки. Зоозащитники подозревают, что сотрудники фермы, среди которых есть выходцы из Вьетнама, могли питаться собаками. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru.

Питомник для собак. Видео © Интернет-издание Regions.ru

История началась с визита одной из местных жительниц, которая заметила необычные загоны между хозяйственными постройками. Там находились взрослые псы и множество щенков, многие из которых были истощены.

«Причём ни воды, ни еды, ничего там нет. Мы слышали лай и вой из бараков, которые закрыты под амбарный замок. По территории тоже бегали щенки. Все были измученные и худые», — отметила волонтёр Яна Харитонова.

При разговоре с одним из мужчин, работающих на ферме, выяснилось, что он привозит собак по просьбе вьетнамских сотрудников. По его словам, животные добываются с улиц или покупаются через интернет-платформы, преимущественно молодые особи, которые затем употребляются в пищу. Запись разговора стала одним из доказательств для обращения в полицию.

Параллельно активисты нашли на территории кости, которые сейчас направлены на экспертизу для установления происхождения. Точное количество собак пока неизвестно — необходимо более тщательное обследование закрытых помещений. Волонтеры намерены продолжить расследование и помогают спасать щенков, отдавая их на временный присмотр неравнодушным жителям Подмосковья.