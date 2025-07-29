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Регион
29 июля, 03:26

В Приморье ввели запрет на кормление бездомных собак в общественных местах

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

Правительство Приморского края приняло новое постановление, запрещающее кормление бездомных собак в общественных местах. Такие меры ввели для минимизации угрозы нападения животных на людей.

Согласно официальному сообщению пресс-службы исполнительной власти региона, кормить животных нельзя вблизи медицинских, аптечных и образовательных учреждений, а также на территориях объектов торговли, культуры, детских и спортивных площадках, остановках общественного транспорта, придомовых территориях и мусорных площадках.

Данные меры направлены на минимизацию угрозы нападения животных на посетителей социальных объектов. В ближайшее время депутаты законодательного собрания региона утвердят размеры штрафов за нарушение данного запрета.

Ветеринар объяснил введение запрета на кормление бездомных животных у больниц и школ
Ветеринар объяснил введение запрета на кормление бездомных животных у больниц и школ

В июне текущего года парламент уже рассмотрел поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае», согласно которым за прикорм животных и организацию мест для кормления в местах массового пребывания людей предусмотрены штрафы от 1500 до 3000 рублей.

Ранее Life.ru писал, что в российском регионе разрешили усыплять бездомных животных. Эвтаназия допустима лишь при наличии неизлечимого заболевания, тяжёлых травм или подтвержденного факта нападения на человека с причинением физического вреда.

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Юния Ларсон
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