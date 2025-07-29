В Приморье ввели запрет на кормление бездомных собак в общественных местах

Правительство Приморского края приняло новое постановление, запрещающее кормление бездомных собак в общественных местах. Такие меры ввели для минимизации угрозы нападения животных на людей.

Согласно официальному сообщению пресс-службы исполнительной власти региона, кормить животных нельзя вблизи медицинских, аптечных и образовательных учреждений, а также на территориях объектов торговли, культуры, детских и спортивных площадках, остановках общественного транспорта, придомовых территориях и мусорных площадках.

Данные меры направлены на минимизацию угрозы нападения животных на посетителей социальных объектов. В ближайшее время депутаты законодательного собрания региона утвердят размеры штрафов за нарушение данного запрета.

В июне текущего года парламент уже рассмотрел поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае», согласно которым за прикорм животных и организацию мест для кормления в местах массового пребывания людей предусмотрены штрафы от 1500 до 3000 рублей.