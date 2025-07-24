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24 июля, 08:38

Ветеринар объяснил введение запрета на кормление бездомных животных у больниц и школ

Врач Шеляков: Запрет кормить бездомных животных сдержит распространение болезней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LesiChkalll27

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LesiChkalll27

Запрет на кормление бездомных животных у жилых домов и социальных объектов нужен для борьбы с распространением грызунов, насекомых и болезней. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Их нельзя будет кормить там, где захочется. В частности будет запрещено делать это вблизи больниц, санаториев, аптек, культурных организаций, социального обслуживания, школ, колледжей и университетов, а также на территории детских и спортивных площадок. Новые правила вводятся, чтобы не допустить распространения грызунов, насекомых и болезней, которые переносят грызуны, а также для того, чтобы снизить нагрузку на коммунальные службы», — объяснил он в разговоре с «Вечерней Москвой».

Сейчас запрета на кормление животных нет, но существуют рекомендации избегать этого в парках, у храмов, медучреждений и других общественных мест, напомнил ветеринар. По его словам, это связано с риском повреждения инфраструктуры и нарушения санитарных норм.

При этом в специально отведённых местах кормить животных по-прежнему разрешат. Однако, как предупредил Шеляков, общие кормушки для разных видов могут провоцировать конфликты между животными и распространение инфекций.

За нарушения предлагают штрафовать:

  • граждан на 3-5 тысяч рублей;
  • должностных лиц на 5-15 тысяч;
  • организации на 30-50 тысяч рублей.

По мнению ветеринара, применить эти санкции на практике будет сложно без прямых доказательств. В действительности это будет почти невозможно сделать, если не поймать нарушителя за руку, заключил он.

«Кто котика обидит...»: В Госдуме раскритиковали идею штрафов за кормление бездомных животных
«Кто котика обидит...»: В Госдуме раскритиковали идею штрафов за кормление бездомных животных

Напомним, на днях стало известно, что в Госдуме предложили инициативу о запрете кормить бездомных животных у многоквартирных домов и объектов социального назначения. Предполагается, что выносить братьям нашим меньшим еду нельзя будет к больницам, школам, детским площадкам и прочим общественным местам.

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Юрий Лысенко
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