Ветеринар объяснил введение запрета на кормление бездомных животных у больниц и школ

Запрет на кормление бездомных животных у жилых домов и социальных объектов нужен для борьбы с распространением грызунов, насекомых и болезней. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Их нельзя будет кормить там, где захочется. В частности будет запрещено делать это вблизи больниц, санаториев, аптек, культурных организаций, социального обслуживания, школ, колледжей и университетов, а также на территории детских и спортивных площадок. Новые правила вводятся, чтобы не допустить распространения грызунов, насекомых и болезней, которые переносят грызуны, а также для того, чтобы снизить нагрузку на коммунальные службы», — объяснил он в разговоре с «Вечерней Москвой».

Сейчас запрета на кормление животных нет, но существуют рекомендации избегать этого в парках, у храмов, медучреждений и других общественных мест, напомнил ветеринар. По его словам, это связано с риском повреждения инфраструктуры и нарушения санитарных норм.

При этом в специально отведённых местах кормить животных по-прежнему разрешат. Однако, как предупредил Шеляков, общие кормушки для разных видов могут провоцировать конфликты между животными и распространение инфекций.

За нарушения предлагают штрафовать: граждан на 3-5 тысяч рублей;

должностных лиц на 5-15 тысяч;

организации на 30-50 тысяч рублей.

По мнению ветеринара, применить эти санкции на практике будет сложно без прямых доказательств. В действительности это будет почти невозможно сделать, если не поймать нарушителя за руку, заключил он.