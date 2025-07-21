В России могут запретить подкармливать котиков у подъездов

В Госдуме разработали законопроект, запрещающий кормление бездомных животных у социальных объектов и многоквартирных домов. Об этом сообщает РБК.

Инициатива рабочей группы по обращению с бездомными животными предусматривает запрет на кормление хвостиков возле больниц, школ, детских площадок и других общественных мест, отметил депутат от «Единой России» Александр Спиридонов в комментарии изданию. При этом региональные власти смогут расширять список на своё усмотрение.

После обсуждения депутаты дополнили перечень придомовыми территориями многоквартирных домов. Законопроект-спутник вносит соответствующие поправки в КоАП с предусмотренными штрафами за нарушения. Окончательный вариант документа с возможным включением торговых центров планируется внести в Госдуму после 22 июля.