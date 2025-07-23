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23 июля, 09:34

«Кто котика обидит...»: В Госдуме раскритиковали идею штрафов за кормление бездомных животных

Депутат Бурматов: Закон о штрафах за кормление бездомных животных не пройдёт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LedyX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LedyX

Сомнения в принятии законопроекта, который предлагает штрафовать людей за кормление бездомных животных у жилых домов, Life.ru выразил депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, подобные инициативы уже неоднократно отменяли на местном уровне из-за их невыполнимости.

Депутат Бурматов о законе о штрафах за кормление бездомных животных. Видео © Life.ru

«Кто котика обидит, тот пять дней не протянет!» заявил он.

Он подчеркнул, что в Санкт-Петербурге, где котов особенно любят и боготворят, негативное отношение к таким ограничениям особенно заметно. Кроме того, в соцсетях и комментариях граждане активно высказываются против штрафов, что также снижает шансы законопроекта на успех. По словам Бурматова, пожилым людям бояться не стоит — штрафов не будет, закон не примут.

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Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект, который запрещает кормление бездомных животных возле социальных объектов и многоквартирных домов. Инициатива рабочей группы по обращению с бездомными животными предусматривает запрет на кормление животных рядом с больницами, школами, детскими площадками и другими общественными местами.

Милена Скрипальщикова
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