Роспотребнадзор выпустил заявление о массовой вспышке вируса Коксаки

7 октября, 07:04

Роспотребнадзор: В России нет массовой вспышки вируса Коксаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Mariya Surmacheva

Роспотребнадзор официально опроверг распространённые в медиа и соцсетях утверждения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории России. Ведомство называет эти сведения недостоверными и просит граждан опираться на официальные данные.

«Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории РФ не соответствуют действительности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями в России находится под полным контролем.

Роспотребнадзор запросил у Турции данные по заражению россиян вирусом Коксаки
Роспотребнадзор запросил у Турции данные по заражению россиян вирусом Коксаки

Ранее СМИ сообщали, что туристы привезли из тёплых стран в Россию вирус Коксаки, из-за чего у нас случилась вспышка заболеваемости. Сообщалось, что случаи заражения были выявлены во Владимире, Уфе, Тюмени, Архангельской области и Красноярском крае.

Владимир Озеров
