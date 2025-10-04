Роспотребнадзор запросил у Турции данные по заражению россиян вирусом Коксаки

Роспотребнадзор направил срочный запрос турецкому Минздраву, требуя предоставить результаты расследования случаев заражения россиян вирусом Коксаки в отеле Антальи. Об этом проинформировала пресс-служба российского ведомства.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде сообщили о заражении вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турции официальный запрос», — сказано в сообщении.

Для получения более полной картины по данному вопросу, Роспотребнадзор запросил дополнительную информацию у турецкой стороны через каналы, предусмотренные Международными медико-санитарными правилами ВОЗ.

Ранее Life.ru сообщал, что российские туристы с детьми оказались заблокированы в турецком пятизвёздочном отеле из-за массового заражения вирусом Коксаки. В частности, у маленького ребёнка на четвёртый день отдыха диагностировали инфекцию, из-за чего всю семью поместили на карантин.