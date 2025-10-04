Высокая температура и сыпь: Россияне с детьми не могут вылететь из Турции из-за вируса Коксаки

Российские туристы с детьми оказались заблокированы в турецком пятизвёздочном отеле из-за массового заражения вирусом Коксаки, который лишил их возможности вернуться на домой в запланированные сроки. Об этом сообщает SHOT.

Всё произошло в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5* в Сиде, где на четвёртый день отдыха у полуторагодовалого ребёнка поднялась температура до 40°C с последующим появлением сыпи. В местном медицинском учреждении у малыша диагностировали вирус Коксаки и ввели карантинные ограничения.

Туристы покрылись характерной для вируса сыпью. Фото © SHOT

Супругам и ребёнку теперь нельзя пользоваться бассейном и посещать общие зоны. Еду можно заказывать только в номер. В соответствии с действующими правилами, выезд за границу разрешён лишь при наличии официального подтверждения выздоровления. Это требование введено с целью минимизации риска распространения инфекции в аэропорту.

Аналогичные случаи заражения зафиксированы и среди других российских семей, включая с тремя детьми. По мнению родителей, первоначальным источником инфекции могла стать детская комната при отеле, где отсутствовал должный санитарный контроль.

Ранее сообщалось, что в семи областях России зарегистрирована вспышка вируса Коксаки в детских садах. Чаще всего заболевают дети 3-6 лет. Родители отмечают типичные симптомы: внезапное повышение температуры до 39°C, боль в горле, сыпь в виде пузырьков на ладонях и стопах, а также язвы во рту.