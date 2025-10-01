Интервидение
1 октября, 18:40

Врач Мескина: Лекарства от накрывшего регионы России вируса Коксаки нет

Обложка © freepik / prostooleh

Врач-инфекционист Елена Мескина заявила об отсутствии препаратов для лечения вируса Коксаки, вспышки которого зафиксированы в нескольких российских регионах. Соответствующее разъяснение она предоставила изданию «Постньюс».

«Вирус Коксаки — это энтеровирус и для этой инфекции сейчас наступил самый сезон. Также важно понимать, что от неё нет каких-то специфических препаратов», — отметила Мескина.

Специалист рекомендовала обращаться за медицинской помощью при первых симптомах — появлении сыпи, температуры или кишечных расстройств. По словам инфекциониста, врачи проводят эффективную поддерживающую терапию, однако в тяжёлых случаях заболевания может потребоваться госпитализация пациента.

Стало известно о новых случаях вируса Коксаки в Турции среди россиян
Ранее сообщалось, что в семи регионах России зарегистрированы случаи заражения вирусом Коксаки среди воспитанников детских дошкольных учреждений. Как сообщается, основную группу заболевших составляют дети в возрасте от трёх до шести лет. Родители отмечают внезапное начало заболевания с характерной симптоматикой: повышением температуры тела до 39 градусов, болевыми ощущениями в горле, везикулярными высыпаниями на коже ладоней и стоп, а также изъязвлениями слизистой оболочки ротовой полости.

Анастасия Никонорова
