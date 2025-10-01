Температура 39°C и сыпь: Вирус Коксаки добрался до детских садов в семи регионах РФ

В семи российских регионах зафиксировали случаи инфекции, вызванной вирусом Коксаки, в группах детских садов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Сыпь у детей. Фото © Telegram / Baza

Основная часть заболевших — дети в возрасте примерно от трёх до шести лет. Родители удивлены тому, как внезапно началась болезнь: лихорадка до 39 градусов, болезненные ощущения в горле, характерные высыпания на ладонях и стопах и поражения слизистой полости рта. В публикации не приводится точное число инфицированных.

