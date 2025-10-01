Интервидение
1 октября, 15:27

Температура 39°C и сыпь: Вирус Коксаки добрался до детских садов в семи регионах РФ

В семи регионах РФ зафиксированы случаи заражения вирусом Коксаки в детсадах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MJfotografie.cz

В семи российских регионах зафиксировали случаи инфекции, вызванной вирусом Коксаки, в группах детских садов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Сыпь у детей. Фото © Telegram / Baza

Основная часть заболевших — дети в возрасте примерно от трёх до шести лет. Родители удивлены тому, как внезапно началась болезнь: лихорадка до 39 градусов, болезненные ощущения в горле, характерные высыпания на ладонях и стопах и поражения слизистой полости рта. В публикации не приводится точное число инфицированных.

Ранее в Екатеринбурге 14 детей отравились перед уроком физкультуры, из-за чего им потребовалась помощь врачей. К школе приехали несколько бригад медиков. Позже выяснилось, что причиной стал порошковый энергетик, который в раздевалку принёс один из учеников.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

