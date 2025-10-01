Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 08:30

Порошковый энергетик оказался причиной отравления 12 пятиклассников в российской школе

SHOT: 12 школьников в Екатеринбурге отравились порошковым энергетиком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Zdan Ivan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Zdan Ivan

Причиной повального отравления пятиклассников перед уроком физкультуры в екатеринбургской школе стал предтренировочный комплекс препаратов. Они употребили порошковый энергетик перед началом занятия, сообщает SHOT.

Предтрен принёс в раздевалку один из учеников 8 класса, чем сильно заинтересовал детей помладше. По предварительным данным, дети занюхали порошковый энергетик, рассыпав какую-то его часть. В связи с этим надышались и другие.

Российских школьников могут перевести на пятидневку и разрешить им приходить к 9 утра
Российских школьников могут перевести на пятидневку и разрешить им приходить к 9 утра

Ранее Life.ru сообщал, что в Екатеринбурге 12 детей отравились веществом в школе перед уроком физкультуры. В результате школьникам потребовалась помощь медиков. К зданию школы примчались пять бригад медиков.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Только на Life
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar