Порошковый энергетик оказался причиной отравления 12 пятиклассников в российской школе
SHOT: 12 школьников в Екатеринбурге отравились порошковым энергетиком
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Zdan Ivan
Причиной повального отравления пятиклассников перед уроком физкультуры в екатеринбургской школе стал предтренировочный комплекс препаратов. Они употребили порошковый энергетик перед началом занятия, сообщает SHOT.
Предтрен принёс в раздевалку один из учеников 8 класса, чем сильно заинтересовал детей помладше. По предварительным данным, дети занюхали порошковый энергетик, рассыпав какую-то его часть. В связи с этим надышались и другие.
Ранее Life.ru сообщал, что в Екатеринбурге 12 детей отравились веществом в школе перед уроком физкультуры. В результате школьникам потребовалась помощь медиков. К зданию школы примчались пять бригад медиков.
