Порошковый энергетик оказался причиной отравления 12 пятиклассников в российской школе

Причиной повального отравления пятиклассников перед уроком физкультуры в екатеринбургской школе стал предтренировочный комплекс препаратов. Они употребили порошковый энергетик перед началом занятия, сообщает SHOT.

Предтрен принёс в раздевалку один из учеников 8 класса, чем сильно заинтересовал детей помладше. По предварительным данным, дети занюхали порошковый энергетик, рассыпав какую-то его часть. В связи с этим надышались и другие.

Ранее Life.ru сообщал, что в Екатеринбурге 12 детей отравились веществом в школе перед уроком физкультуры. В результате школьникам потребовалась помощь медиков. К зданию школы примчались пять бригад медиков.