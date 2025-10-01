В Екатеринбурге 12 школьников отравились неизвестным веществом

В среду, 1 октября, в Екатеринбурге 12 учащихся лицея №159 пострадали из-за отравления. Утром кто-то принёс в образовательное учреждение баллончик с неизвестным веществом и распылил его, сообщает URA.ru.

По данным издания, в результате ЧП пострадали 12 детей. Им потребовалась врачебная помощь. На место происшествия оперативно прибыли пять бригад скорой помощи. По предварительным данным, детям стало плохо перед уроком физкультуры. Областная прокуратура инициировала проверку.

Однако администрация школы отметила, что учебный процесс проходит в штатном режиме, у всех прекрасное настроение.

А ранее Life.ru сообщал, что в Екатеринбурге на свадьбе отравились 15 человек, среди них трое детей. Врачи диагностировали у большинства пациентов норовирусную инфекцию. Проводится проверка.