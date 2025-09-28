Интервидение
28 сентября, 13:38

Остались маленькие дети: Супруги из Тверской области насмерть отравились грибами

Супруги из Тверской области насмерть отравились домашними грибами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

В городе Бологое Тверской области супружеская пара скончалась от тяжёлого отравления грибами собственного приготовления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно полученной информации, 47-летний Алексей К. и его 43-летняя супруга Марина почувствовали себя плохо после употребления в пищу домашних консервированных грибов. Врачи экстренно госпитализировали обоих, однако мужчина скончался во время транспортировки в медицинское учреждение. Его жену, несмотря на своевременную помощь, спасти также не удалось.

«Грибы, которыми предположительно отравились супруги из Тверской области, были собственной засолки — пара консервировала их самостоятельно и накануне смерти ужинала только ими», — сообщили Baza родственники погибших.

По данным проведённой экспертизы, причиной смерти стало отравление ядовитым веществом. Следователи осмотрели жильё супругов и назначили дополнительные исследования. У погибшей пары остались маленькие дети.

