27 сентября, 10:31

Пьяный неадекват из Ленобласти облил соседей растворителем, поджёг и сбежал

В Ленобласти погибла женщина после поджога пьяным соседом

В Сланцах мужчина поджёг соседей растворителем, в результате один погиб, четверо в больнице. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Сланцах Ленинградской области мужчина устроил поджог в квартире соседей: одна женщина погибла, четверо с ожогами и отравлением угарным газом оказались в больнице. Об этом сообщили в МВД региона.

В Сланцах мужчина поджёг соседей растворителем, в результате один погиб, четверо в больнице. Видео © Telegram / Mash на Мойке

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который, по предварительным данным, облил квартиру горючей жидкостью и совершил поджог, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

В тяжёлом состоянии находятся двое: у 42-летнего мужчины зафиксированы ожоги до 40% тела разной степени, а у женщины того же возраста — ожог плеча. Ещё двое мужчин 49 и 55 лет отравились угарным газом. Все они экстренно госпитализированы. При задержании у подозреваемого изъяли зажигалку и пятилитровую канистру растворителя. Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Новосибирской области был задержан 69-летний мужчина, которого подозревают в попытке убийства нескольких человек. По версии следствия, он поджёг дом своей бывшей сожительницы, где в тот момент находились женщина и её дети. Инцидент произошёл утром 10 сентября в селе Завьялово Купинского района: обвиняемый облил бензином входную дверь жилища и поднёс огонь. Семья успела проснуться от запаха дыма и смогла самостоятельно потушить пожар и выбраться.

Милена Скрипальщикова
  Ленинградская область
