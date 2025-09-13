Преступник с лапками: Кот поджёг квартиру в Петербурге
Обложка © Пресс-служба МЧС РФ
Кот устроил пожар в одной из квартир Санкт-Петербурга, случайно включив сенсорную варочную панель. Сообщение о необычном происшествии распространила пресс-служба МЧС России.
Фото © Пресс-служба МЧС РФ
«Кот чуть не устроил трагедию. В Петербурге ночью загорелся пластиковый аэрогриль на кухне... Сенсорная плита без блокировки сработала, когда кот прошёлся по ней», — говорится в сообщении.
В результате огонь частично повредил кухню, однако, как пояснили в ведомстве, жертв и пострадавших среди людей удалось избежать.
