13 сентября, 09:52

Преступник с лапками: Кот поджёг квартиру в Петербурге

Кот устроил пожар в квартире в Петербурге

Обложка © Пресс-служба МЧС РФ

Кот устроил пожар в одной из квартир Санкт-Петербурга, случайно включив сенсорную варочную панель. Сообщение о необычном происшествии распространила пресс-служба МЧС России.

Фото © Пресс-служба МЧС РФ

«Кот чуть не устроил трагедию. В Петербурге ночью загорелся пластиковый аэрогриль на кухне... Сенсорная плита без блокировки сработала, когда кот прошёлся по ней», — говорится в сообщении.

В результате огонь частично повредил кухню, однако, как пояснили в ведомстве, жертв и пострадавших среди людей удалось избежать.

Ранее Life.ru рассказал, что в Ейске в частном зоопарке «Крокодиловый каньон» случился масштабный пожар. По предварительным данным, подавляющее большинство животных, содержавшихся в зоопарке, погибли. Спасательным командам удалось эвакуировать только нескольких крокодилов.

