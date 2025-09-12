Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 17:59

Пожар на заводе пива произошёл в Москве

На пивоваренном заводе на улице Рябиновой в Москве произошёл пожар, источником возгорания стал электротрансформатор. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передаёт Mash.

Электротрансформатор загорелся на заводе Очаково в Москве. Видео © Telegram/Mash

Над территорией предприятия наблюдается густой чёрный дым, видимый из разных районов города. На место происхождения оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения для ликвидации возгорания и предотвращения его распространения.

К данному моменту пожар на площади 40 квадратных метров был ликвидирован. Информацию о пострадавших и детали происшествия уточняются.

Пациенты едва не сгорели заживо в тамбовской психбольнице, пятеро госпитализированы
Пациенты едва не сгорели заживо в тамбовской психбольнице, пятеро госпитализированы

Ранее в Тамбове произошёл пожар в психиатрической больнице, в результате чего пострадали пять пациентов, причём двое из них находятся в критическом состоянии. Сообщается, что людей с серьёзными ожогами госпитализировали в разные медицинские учреждения.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar