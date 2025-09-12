Мессенджер MAX
12 сентября, 06:18

Пациенты едва не сгорели заживо в тамбовской психбольнице, пятеро госпитализированы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

В Тамбове загорелась местная психиатрическая больница, в результате пожара пострадали пять пациентов, двое из них находятся в критическом состоянии. По данным Telegram-канала SHOT, людей с сильными ожогами госпитализировали в различные больницы.

Возгорание возникло около полуночи в палате медучреждения, расположенного на Московской улице. В связи с инцидентом, около 50 человек, включая пациентов и сотрудников, были срочно эвакуированы. В качестве возможных причин пожара рассматриваются различные версии, в том числе поджог палаты самими пациентами. В настоящее время огонь ликвидирован.

Ранее Life.ru рассказал, что сильный пожар произошёл в частном зоопарке «Крокодиловый каньон» в Ейске. Сообщалось, что почти все его обитатели погибли, спасатели смогли спасти несколько крокодилов, но их состояние по-прежнему критическое. Кого откачивали сотрудники экстренных служб, если владелец вывез всех крокодилов, пока неясно.

