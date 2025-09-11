Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
11 сентября, 04:41

Во Владивостоке потушили пожар на складе, один человек погиб

Обложка © Telegram / МЧС по Приморскому краю

МЧС России сообщает о ликвидации пожара на складе во Владивостоке. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали. Причина возгорания выясняется.

«Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара были привлечены порядка 60 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших. Работники получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Состояние пострадавших медики оценивали как стабильное. Напомним, во Владивостоке на улице Днепровской произошло масштабное возгорание на складе. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

Алена Пенчугина
