Во Владивостоке потушили пожар на складе, один человек погиб
Обложка © Telegram / МЧС по Приморскому краю
МЧС России сообщает о ликвидации пожара на складе во Владивостоке. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали. Причина возгорания выясняется.
«Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — уточнили в ведомстве.
К ликвидации пожара были привлечены порядка 60 специалистов и 19 единиц техники.
Ранее сообщалось о трёх пострадавших. Работники получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Состояние пострадавших медики оценивали как стабильное. Напомним, во Владивостоке на улице Днепровской произошло масштабное возгорание на складе. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.