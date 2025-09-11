Во Владивостоке потушили пожар на складе, один человек погиб

МЧС России сообщает о ликвидации пожара на складе во Владивостоке. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали. Причина возгорания выясняется.

«Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара были привлечены порядка 60 специалистов и 19 единиц техники.