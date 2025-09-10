Мессенджер MAX
10 сентября, 10:36

Огромный пожар охватил склад с мебелью в Подмосковье, огонь может перебраться на конюшни

Крупный пожар разгорелся на мебельном складе в посёлке Некрасовский Дмитровского района Подмосковья. По словам очевидцев, были слышны звуки нескольких взрывов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пожар на складе мебели в Некрасовском. Видео © Telegram/ SHOT

Из конного клуба «Максима Парк» начали эвакуировать лошадей, есть риск перехода огня на конюшни. Информация о пострадавших пока отсутствует. Пожарно-спасательные подразделения уже прибыли на место.

Ранее крупный пожар на площади 1000 квадратных метров вспыхнул на складе во Владивостоке. В тушении было задействовано 45 человек личного состава и 11 единиц техники. В результате возгорания пострадали три человека.

Обложка © Telegram/ SHOT

