Огромный пожар охватил склад с мебелью в Подмосковье, огонь может перебраться на конюшни

Крупный пожар разгорелся на мебельном складе в посёлке Некрасовский Дмитровского района Подмосковья. По словам очевидцев, были слышны звуки нескольких взрывов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Из конного клуба «Максима Парк» начали эвакуировать лошадей, есть риск перехода огня на конюшни. Информация о пострадавших пока отсутствует. Пожарно-спасательные подразделения уже прибыли на место.