10 сентября, 08:23

Три человека пострадали при пожаре на складе стройматериалов во Владивостоке

Во Владивостоке три человека пострадали при пожаре на складе строительных материалов. Об этом сообщили в Минздраве Приморского края.

Ликвидация пожара во Владивостоке. Видео © Telegram / МЧС по Приморскому краю

По предварительной информации, трое работников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное, уточняет ТАСС. К ликвидации возгорания оперативно привлечены силы МЧС.

Напомним, ранее стало известно, что во Владивостоке на улице Днепровской произошло масштабное возгорание на складе. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

Обложка © Telegram / МЧС по Приморскому краю

Мария Любицкая
