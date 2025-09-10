Три человека пострадали при пожаре на складе стройматериалов во Владивостоке
Во Владивостоке три человека пострадали при пожаре на складе строительных материалов. Об этом сообщили в Минздраве Приморского края.
Ликвидация пожара во Владивостоке. Видео © Telegram / МЧС по Приморскому краю
По предварительной информации, трое работников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное, уточняет ТАСС. К ликвидации возгорания оперативно привлечены силы МЧС.
Напомним, ранее стало известно, что во Владивостоке на улице Днепровской произошло масштабное возгорание на складе. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.
Обложка © Telegram / МЧС по Приморскому краю