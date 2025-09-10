Крупный пожар вспыхнул на складе во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Днепровской произошло масштабное возгорание на складе. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 14:25 по местному времени. Через полтора часа стало известно о локализации огня. В тушении было задействовано 45 человек личного состава и 11 единиц техники.