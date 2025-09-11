Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 сентября, 11:54

Мстительный сибиряк пытался заживо сжечь бывшую с тремя детьми

Под Новосибирском задержали мужчину, поджёгшего дом с матерью и тремя детьми

Обложка © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирской области задержан 69-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство двух и более лиц. Он поджёг дом, где находились его бывшая сожительница и её дети, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл утром 10 сентября в селе Завьялово Купинского района. Будущий фигурант уголовного дела пришел к дому женщины, облил входную дверь бензином и поджёг дом. К счастью, женщина и ее три дочери успели проснуться от запаха угарного газа, смогли потушить огонь и спастись.

«В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователями ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении СК.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, между задержанным мужчиной и владелицей дома ранее существовали романтические отношения. После их прекращения женщина выразила нежелание возобновлять связь.
Ранее крупный пожар произошёл на вещевом рынке, расположенном в северной части Волгограда. В результате возгорания пострадали 14 местных жителей. Причины возгорания пока неизвестны.

