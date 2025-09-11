Мстительный сибиряк пытался заживо сжечь бывшую с тремя детьми

В Новосибирской области задержан 69-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство двух и более лиц. Он поджёг дом, где находились его бывшая сожительница и её дети, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл утром 10 сентября в селе Завьялово Купинского района. Будущий фигурант уголовного дела пришел к дому женщины, облил входную дверь бензином и поджёг дом. К счастью, женщина и ее три дочери успели проснуться от запаха угарного газа, смогли потушить огонь и спастись.

«В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователями ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении СК.