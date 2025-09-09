«Ребят, спасите нас»: Несколько человек оказались заблокированы в горящем здании в Петербурге
Обложка © Telegram / Петербург с огоньком
В Санкт-Петербурге произошло возгорание здания на Большом Смоленском проспекте, в результате чего люди оказались в ловушке. Запечатлённые на видео крики о помощи были опубликованы изданием 78.ru.
Несколько человек оказались заблокированы в горящем здании в Петербурге. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ
На видеозаписи запечатлено, как верхние этажи многоэтажного здания охвачены огнём, с пламенем, вырывающимся из нескольких окон. По предварительной информации, из горящего дома были спасены два человека. Один из них находится в реанимации. Пожарные продолжают тушение, а возгоранию присвоен повышенный ранг сложности (1-БИС).
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее крупный пожар произошёл на вещевом рынке, расположенном в северной части Волгограда. В результате возгорания пострадали 14 местных жителей. Причины возгорания пока неизвестны.