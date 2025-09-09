«Это всё ересь»: Хозяин зоопарка в Ейске опроверг гибель животных в пожаре
Владелец сгоревшего в Ейске зоопарка заявил, что заранее вывез всех рептилий
Владелец сгоревшего зоопарка рептилий на Кубани опроверг информацию о гибели крокодилов и своём допросе. По его словам, всех рептилий вывезли ещё в начале месяца.
Дмитрий Петелин, которого СМИ называют владельцем зоопарка, пояснил, что холодная вода сделала условия содержания неприемлемыми. Он категорически отверг слухи о своём допросе и оставил без ответа просьбу предоставить видеодоказательства сохранности рептилий.
«Это всё ересь. Никто меня не вызывал на допрос. Мы всех крокодилов и черепах вывезли ещё в начале месяца. Они бы сейчас не смогли там жить — вода холодная. Туристы из Ейска уезжают в конце августа», — заявил он в разговоре с RT.
Предприниматель назвал произошедший пожар поджогом, заявив, что животные находятся на специализированной базе с подходящими условиями. Он пообещал вернуть крокодилов к началу следующего туристического сезона.
Напомним, сильный пожар произошёл в частном зоопарке «Крокодиловый каньон» в Ейске. Сообщалось, что почти все его обитатели погибли, спасатели смогли спасти несколько крокодилов, но их состояние по-прежнему критическое. Кого откачивали сотрудники экстренных служб, если владелец вывез всех крокодилов, пока неясно.