«Это всё ересь»: Хозяин зоопарка в Ейске опроверг гибель животных в пожаре

Владелец сгоревшего зоопарка рептилий на Кубани опроверг информацию о гибели крокодилов и своём допросе. По его словам, всех рептилий вывезли ещё в начале месяца.

Дмитрий Петелин, которого СМИ называют владельцем зоопарка, пояснил, что холодная вода сделала условия содержания неприемлемыми. Он категорически отверг слухи о своём допросе и оставил без ответа просьбу предоставить видеодоказательства сохранности рептилий.

«Это всё ересь. Никто меня не вызывал на допрос. Мы всех крокодилов и черепах вывезли ещё в начале месяца. Они бы сейчас не смогли там жить — вода холодная. Туристы из Ейска уезжают в конце августа», — заявил он в разговоре с RT.

Предприниматель назвал произошедший пожар поджогом, заявив, что животные находятся на специализированной базе с подходящими условиями. Он пообещал вернуть крокодилов к началу следующего туристического сезона.