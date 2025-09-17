Владимир Путин
17 сентября, 10:25

Собрать полную корзинку грибов и не отравиться: Советы миколога для новичков в тихой охоте

Грибник Вишневский: Новичкам стоит собирать лисички и грибы с губчатым слоем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Smit

Нынешняя осень — особенно удачный сезон для любителей тихой охоты. В этом году урожай грибов радует разнообразием и количеством. Причём встречаются грибы не только в глухих лесных массивах, но и прямо в городских парках Москвы, например в «Лосином острове», Битцевском лесопарке и других местах. О том, как собрать хорошую корзину и не отравиться, Life.ru рассказал миколог Михаил Вишневский.

Чтобы не собрать случайно что-то ненужное или несъедобное, стоит обратить внимание на несколько ключевых видов. В первую очередь — на лисичку. Этот гриб настолько характерен, что его практически невозможно спутать с чем-то ядовитым. Даже если ошибиться с ложной лисичкой, это не проблема — она тоже съедобна, хотя и менее вкусна, чем настоящая жёлтая лисичка. Кроме того, грибы с так называемым губчатым слоем под шляпкой (то есть трубчатым, а не пластинчатым, как у шампиньонов) также можно собирать смело. В средней полосе России нет ядовитых грибов с таким типом «губки».

Михаил Вишневский

Грибник, миколог, кандидат биологических наук

Сентябрь — идеальное время для сбора опят. Вместе с ними обильно растут белые грибы, лисички, подосиновики и подберёзовики — традиционные грибы, знакомые многим с детства. Важно помнить, что многие сорта грибов имеют свои предпочтения относительно среды обитания. Белые грибы чаще всего находят возле сосен и широколиственных деревьев, тогда как опята предпочитают старые стволы и трухлявые пни.

Вишневский советует внимательнее осматривать пространство вокруг себя, ведь грибы нередко скрываются под травой, листьями и мхом. Медленный темп движения, осмотрительность и привычка рассматривать землю перед собой помогут возвращаться домой с полными корзинками.

Любители тихой охоты могут и заработать на нынешнем урожайном сезоне. Так, цена за килограмм белых грибов в пунктах приёма достигает 600 рублей, лисичек — 240 рублей, а рыжиков — 156 рублей. Причём грибы принимаются в любом состоянии, после сдачи их ждёт процесс переработки.
