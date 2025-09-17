Собрать полную корзинку грибов и не отравиться: Советы миколога для новичков в тихой охоте

Чтобы не собрать случайно что-то ненужное или несъедобное, стоит обратить внимание на несколько ключевых видов. В первую очередь — на лисичку. Этот гриб настолько характерен, что его практически невозможно спутать с чем-то ядовитым. Даже если ошибиться с ложной лисичкой, это не проблема — она тоже съедобна, хотя и менее вкусна, чем настоящая жёлтая лисичка. Кроме того, грибы с так называемым губчатым слоем под шляпкой (то есть трубчатым, а не пластинчатым, как у шампиньонов) также можно собирать смело. В средней полосе России нет ядовитых грибов с таким типом «губки».