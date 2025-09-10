Десятки тысяч рублей: Россиянам рассказали, как заработать на тихой охоте

Сбор грибов может принести хорошие деньги, исчисляемый десятками тысяч рублей, если сдавать их в специальные пункты приёма. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Причём грибы в пунктах принимаются в любом состоянии. После сдачи их ждёт процесс переработки: качественные экземпляры отправляются на продажу или консервацию. Те, что не подошли — подвергаются сушке и измельчению для дальнейшего использования.

Тем не менее юристы предупреждают, что за сбор редких и находящихся под угрозой исчезновения грибов в России предусмотрена административная и уголовная ответственность. В первом случае предусматривается штраф от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 300 тысяч до одного миллиона рублей для организаций.