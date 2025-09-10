Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 10:24

Десятки тысяч рублей: Россиянам рассказали, как заработать на тихой охоте

SHOT ПРОВЕРКА: Десятки тысяч рублей можно заработать на продаже грибов

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Сбор грибов может принести хорошие деньги, исчисляемый десятками тысяч рублей, если сдавать их в специальные пункты приёма. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Любители тихой охоты отмечают, что нынешний сезон выдался исключительно урожайным, позволяя легко добыть множество грибов. Согласно информации Telegram-канала, цена за килограмм белых грибов достигает 600 рублей, лисичек – 240 рублей, а рыжиков – 156 рублей.

Причём грибы в пунктах принимаются в любом состоянии. После сдачи их ждёт процесс переработки: качественные экземпляры отправляются на продажу или консервацию. Те, что не подошли — подвергаются сушке и измельчению для дальнейшего использования.

Россиянам объяснили, как «обезвредить» опасные грибы
Россиянам объяснили, как «обезвредить» опасные грибы

Тем не менее юристы предупреждают, что за сбор редких и находящихся под угрозой исчезновения грибов в России предусмотрена административная и уголовная ответственность. В первом случае предусматривается штраф от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 300 тысяч до одного миллиона рублей для организаций.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar