28 августа, 22:49

Россиян предупредили о миллионных штрафах за сбор некоторых грибов

Юрист Георгиева: Сбор редких грибов может грозить штрафом до миллиона рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ronald Wilfred Jansen

За сбор редких и находящихся под угрозой исчезновения грибов в России предусмотрена административная и уголовная ответственность. Об этом во время общения с RT предупредила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Эксперт пояснила, что уголовная ответственность грозит в случае сбора особо ценных видов грибов из Красной книги, а также грибов с наркотическими свойствами.

Административное наказание предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 300 тысяч до одного миллиона рублей для организаций. В случае уголовной ответственности применяются меры в виде обязательных работ или лишения свободы на срок до четырёх лет, заключила Георгиева.

Кроме того, к административной ответственности могут привлечь за непринятие мер по уничтожению борщевика. Граждан могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, если сорняк будет бесконтрольно расти, например, на дачном участке. А в случае с землёй сельскохозяйственного назначения, где борщевик бесконтрольно распространился на значительные площади, применяется статья, которая регулирует вопросы рекультивации земель и предотвращения деградации почв. За бездействие предусмотрены штрафы: до 50 тысяч для граждан, до 100 тысяч — для должностных лиц и до 700 тысяч — для организаций.

