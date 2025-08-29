Россиян предупредили о миллионных штрафах за сбор некоторых грибов

За сбор редких и находящихся под угрозой исчезновения грибов в России предусмотрена административная и уголовная ответственность. Об этом во время общения с RT предупредила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Эксперт пояснила, что уголовная ответственность грозит в случае сбора особо ценных видов грибов из Красной книги, а также грибов с наркотическими свойствами.

Административное наказание предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 300 тысяч до одного миллиона рублей для организаций. В случае уголовной ответственности применяются меры в виде обязательных работ или лишения свободы на срок до четырёх лет, заключила Георгиева.