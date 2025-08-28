Россиян предупредили о штрафе за грязный коврик у входной двери

Грязный коврик в прихожей может привести к административному штрафу по статье о нарушении санитарных норм. Об этом «Абзацу» сообщила юрист Екатерина Нечаева.

«У нас действительно существует риск штрафа за грязный коврик у двери», — пояснила эксперт.

По её словам, наказание применяется в тех случаях, когда загрязнения создают реальную опасность для здоровья людей, например, при наличии признаков гниения, устойчивого неприятного запаха или риска распространения инфекционных заболеваний.

Как уточнила Нечаева, фиксацией подобных нарушений занимаются специалисты Роспотребнадзора или местных санитарных инспекций, которые проводят проверки на основании жалоб от соседей или управляющей компании.

Для рядовых граждан санкции предусматривают денежное взыскание в размере от пятисот до одной тысячи рублей. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам грозит более серьёзное наказание: штраф от одной до двух тысяч рублей с возможностью приостановления коммерческой деятельности на срок до девяноста суток. Отмечается, что данное правило распространяется и на торговые точки, если в них будет создана антисанитарная обстановка.