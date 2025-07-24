Россиян предупредили о штрафах за выброшенный из окна мусор

Граждане, проживающие в многоквартирных домах, могут получить административный штраф за выбрасывание отходов из окон или их складирование в общем подъезде. Однако, для привлечения к ответственности требуется наличие подтверждающих фактов, рассказал эксперт Валерий Мамчур. По его словам, в проблеме несанкционированного выброса мусора важно устранять корень проблемы, а не бороться с её проявлениями.

«Это начинается не просто с того мусора, который оставлен в подъезде, а с элементарного окурка, который человек бросает, например, из машины на проезжую часть. Неужели тяжело понять, что это наша планета, наш дом, мы этим дышим. Чистота — это тоже чей-то труд. У нас в стране слишком лояльные штрафы за такое», — подчеркнул эксперт в беседе с «Радио 1».

Мамчур объяснил, что урна у входа в подъезд предназначена для небольшого мусора, такого как обёртки, окурки и чеки, а не для отходов, накапливаемых в течение длительного времени. По его словам, необходимо формировать у граждан осознание ответственности за проживание в многоквартирном доме и за экологическое благополучие. Любые отходы влекут за собой дополнительные финансовые затраты, которые вынужден покрывать муниципалитет.

По словам эксперта, несанкционированное размещение отходов является административным правонарушением, которое влечёт за собой штраф. Лица, загрязняющие подъезды или выбрасывающие мусор из окон, часто проявляют агрессию, и любое замечание со стороны соседей может спровоцировать конфликт.

Для решения подобных ситуаций существуют управляющие компании и председатели ТСЖ. Следует обращаться к ним с устными или письменными заявлениями, при необходимости прилагая доказательства, учитывая наличие камер видеонаблюдения практически повсеместно, подытожил специалист.