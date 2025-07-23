Юрист предупредила о штрафах за свинарник на даче

При проведении строительных работ на даче существуют серьёзные меры ответственности за ущерб окружающей среде, включая штрафы за нарушения. Юрист «Легес Бюро» Наталия Скрябина сообщила РИА «Новости», что за сброс строительных отходов в водоемы и мытьё транспорта может быть назначен штраф до 2 тысяч рублей.

Загрязнение воздуха, в том числе выброс вредных веществ, также может обернуться взысканием до 2,5 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. Скирябина отметила, что за неправильное складирование мусора на даче предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Загрязнение земель пестицидами и другими опасными веществами влечёт наказание от 3 до 5 тысяч рублей.

При найме иностранных рабочих необходимо учитывать наличие у них патента. В противном случае, если рабочие не имеют разрешения или работают не в том регионе, штраф может составить до 5 тысяч рублей. Проверить документы можно на сайте МВД.

Она также добавила, что за порчу общественного имущества, например, дорог тяжелой техникой, предусмотрен штраф от 300 до 500 рублей. В случае существенного ущерба возможна уголовная ответственность с штрафом до 120 тысяч рублей, но только при доказанном причинно-следственной связи.