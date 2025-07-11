Россияне стали меньше жаловаться на вывоз мусора

Количество обращений от граждан России, касающихся вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО), уменьшилось в сравнении с прошлой неделей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

«За прошедшую неделю мы получили через системы «Инцидент менеджмент» (ЦУР), «Госуслуги. Решаем вместе» и «РЭО Радар» 11 924 сообщений, это на 7% меньше, чем за предыдущий период. Видим позитивную динамику. Чаще всего жители жаловались на нарушения, связанные с содержанием мусорных площадок и контейнеров. Это 33% от всех обращений. Данная проблема чаще всего наблюдается в Ленинградской, Оренбургской областях и Краснодарском крае», — указал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Второй по распространённости причиной для обращений стали экологические правонарушения, на долю которых пришлось 22% от всех жалоб, что является существенным показателем по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольшее количество подобных случаев было зарегистрировано в Оренбургской области, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

На третьем месте среди проблем, волнующих граждан, оказались жалобы, связанные со сбором и уборкой мусора за пределами специально отведенных контейнерных площадок. Эта категория обращений составила 12% от общего числа. Наиболее часто подобные нарушения фиксировались в Кабардино-Балкарии, Красноярском и Ставропольском краях.

Замминистра подчеркнул, что в летние месяцы особенно важно строго придерживаться графиков вывоза отходов, поддерживать надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок и активизировать работы по вывозу ТКО не только в городских условиях, но и в сельской местности, а также на территориях садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).