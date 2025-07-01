Шесть предприятий в России будут поставлять цементным заводам топливо из отходов

Шесть промышленных комплексов в Калужской, Орловской и Московской областях, а также в Петербурге готовы поставлять альтернативное топливо, произведённое из твёрдых коммунальных отходов (ТКО) для нужд цементной промышленности. Как сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (ППК РЭО), общая мощность этих предприятий превышает 500 тысяч тонн продукции в год.

«В конце декабря 2022 года Правительство утвердило программу по применению альтернативного топлива из отходов в промышленности. Она направлена на более широкое вовлечение вторсырья в хозяйственный оборот. В создании программы принимали участие эксперты Российского экологического оператора. На данный момент шесть комплексов по обращению с ТКО выразили готовность направлять топливо из отходов для цементных заводов», — сообщила РИАМО генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Программа по применению альтернативного топлива была утверждена правительством в декабре 2022 года. По словам Тарасовой, это позволит значительно увеличить объёмы вовлечения вторсырья в хозяйственный оборот.

Особую роль в проекте играет Калужский завод по производству альтернативного топлива, который уже около десяти лет успешно производит РДФ-гранулы. Его годовая мощность достигает 124 тысяч тонн. В Орловской области предприятие «ЭкоСити» использует аналогичную технологию для обеспечения собственных производственных нужд, перерабатывая до 50 тысяч тонн отходов ежегодно.

Новые производственные мощности, такие как комплекс «Волхонка» в Санкт-Петербурге, уже начали переговоры о поставках альтернативного топлива. По словам Дмитрия Биллера, директора по развитию «Невского экологического оператора», первые испытания продукции получили положительные отзывы от промышленных потребителей.