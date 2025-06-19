ГЧП и льготные займы РЭО помогут регионам создать систему обращения с отходами

Механизмы ГЧП и льготные займы РЭО признаны эффективными для развития отрасли обращения с ТКО. Об этом заявили заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев и гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова на сессии ПМЭФ.

Буцаев отметил, что отрасль обращения с отходами не сталкивается с дефицитом банковского финансирования. По его словам, финансовые институты активно кредитуют проекты на условиях, установленных правительством, — ежегодно выделяются десятки миллиардов рублей. Общий объём инвестиций в отрасль превысил 300 млрд рублей. Особую роль в улучшении инвестиционного климата сыграло введение концессионных сделок с субсидированной ставкой, добавил он.

Тарасова уточнила, что основным форматом реализации проектов в сфере ТКО стало государственно-частное партнёрство. Банки, участвующие в программах РЭО, уже помогли профинансировать 14 проектов на сумму 74 млрд рублей, а до конца года планируется вложить ещё 50 млрд. РЭО также оказывает регионам поддержку на всех этапах — от выбора площадки до подготовки проектной документации.

«В планах до конца этого года — профинансировать новые проекты ещё на 50 млрд рублей. Это настоящая синергия усилий бизнеса и государства. Каждый регион также получает от РЭО поддержку при реализации инвестпроекта: от участия в подборе площадки, применяемой технологии до разработки проектно-сметной документации с прохождением госэкспертизы. Это уникальные компетенции, которыми вы можете воспользоваться», — отметила Тарасова в беседе с РИАМО.

Для ускорения создания инфраструктуры по обращению с отходами правительство в марте утвердило строительство 36 объектов в 19 регионах без конкурсных процедур. Их совокупная мощность достигнет 4,5 млн тонн сортировки и 2,3 млн тонн утилизации в год, а объём инвестиций превысит 140 млрд рублей. К 2030 году в стране должно появиться не менее 400 новых предприятий, что потребует вложений свыше 500 млрд рублей.

Инвесторы могут рассчитывать на льготные займы от РЭО, покрывающие до 95% стоимости проекта, а также на компенсацию 90% ключевой ставки. Дополнительно оператор выкупает облигации на выгодных условиях.