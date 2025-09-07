Россиянам объяснили, как «обезвредить» опасные грибы

Грибы питаются осмотрофно, то есть всасывают вещества всей поверхностью грибницы. Если в субстрате, на котором растут грибы, присутствуют нежелательные вещества, такие как тяжелые металлы, радионуклиды или остатки пестицидов, то концентрация этих веществ в плодовых телах грибов будет выше, чем в самом субстрате, предупредил миколог Максим Дьяков.

По его словам, грибы не просто всасывают, но и аккумулируют опасные вещества, поэтому собирать грибы целесообразно только в экологически благоприятных местах. Эксперт также рекомендовал перед походом на тихую охоту предварительно изучить территорию, например, с помощью экологических карт в интернете. Он предупредил, что старые грибы быстро начинают гнить, поэтому собирать следует только крепкие и молодые экземпляры. Для предотвращения разложения нужно бланшировать грибы в кипятке в течение трёх-пяти минут, либо замораживать, либо сразу сушить.

«Летальные исходы никто не отменял. <…> На самом деле нет универсального правила отличить гриб съедобный от несъедобного. Поэтому собирать надо только те грибы, которые ты железно знаешь, что это за гриб», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Собрать опята без жучков практически невозможно, обратили внимание редакторы «Вечерней Москвы». Чтобы справиться с ними, по данным издания, грибы следует залить горячей и хорошо подсоленной водой, а через примерно десять минут приступать к перебору. Кроме опят, в лесу часто встречаются рыжики. Хотя этот «царь засола» нередко бывает червивым, маленькие рыжики обычно отличаются чистотой.