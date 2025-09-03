В Екатеринбурге на свадьбе отравились 15 человек, среди них трое детей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Wirestock Creators
В Екатеринбурге произошло массовое отравление гостей свадебного торжества, отмечавшегося 29 августа в банкетном зале Olymp Hall на улице Чкалова. По информации E1.RU, симптомы острой кишечной инфекции проявились у 15 человек, включая трёх детей, спустя сутки после празднования.
Взрослые пострадавшие были госпитализированы в больницу №40, дети направлены в медицинские учреждения №15 и №9. Медики диагностировали у большинства пациентов норовирусную инфекцию. Как сообщила одна из гостей, семь человек находились в тяжёлом состоянии, остальные получали лечение амбулаторно с вызовом скорой помощи на дом.
Представители заведения отрицают причастность к инциденту, указывая на то, что уведомление об отравлении поступило лишь спустя двое суток после мероприятия. В администрации Olymp Hall подчеркнули, что все продукты закупаются в сетевых магазинах «Магнит» и «Пятёрочка» с сохранением всей необходимой документации. Несмотря на это, молодожёнам частично компенсировали стоимость банкета.
Уральское управление Роспотребнадзора сообщило об отсутствии официальных данных о массовом заболевании. По информации ведомства, зафиксированы лишь двое заболевших взрослых из одной семьи, которые питались не только на свадьбе, но и в других местах. При этом в надзорном органе рекомендовали всем пострадавшим обратиться для проведения проверки.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пять человек скончались после двухдневного распития неизвестного алкоголя. Инцидент произошёл в квартире на улице Чапаева. Алкоголь, которым затарились погибшие, не был сертифицирован. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.